В аэропорту в багаже иностранца нашли пистолет

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Мужчина пытался пересечь границу с незадекларированным пневматическим оружием.

Инцидент зарегистрировали вчера в Кишинёвском международном аэропорту. У одного из пассажиров рейса “Кишинёв-Москва” в багаже нашли пневматическое изделие вместе с коробкой и чеком об оплате. Владелец пистолета, 35-летний гражданин РФ, не указал, почему не задекларировал оружие.

Гражданину пришлось отложить поездку, пистолет отправили на экспертизу.

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