В аэропорту Кишинёва устанавливают проверяющие устройства

В аэропорту Кишинёва устанавливают проверяющие устройства

С сегодняшнего дня для безопасности граждан в столичном аэропорту устанавливают сканеры на входе в здание. Работы планируется завершить к полудню завтрашнего дня.

Как уточнили в Пограничной полиции, на входе и выходе из аэропорта поток людей будет разделён, а к охране территории привлекут несколько специализированных кинологических бригад. С 1 августа доступ в аэропорт для лиц, не являющихся пассажирами, будет ограничен.

Напомним, в связи с участившимися ложными сообщениями о бомбах охрану Международного аэропорта Кишинёва будут обеспечивать патрули Пограничной полиции, ГИП, НИОБ и инспектората карабинеров.

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