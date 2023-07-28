В АГУ рассказали, сколько политических партий зарегистрировано в Молдове

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В Республике Молдова насчитывается 60 политических партий, из которых 3 были зарегистрированы в этом году.

Такие данные сообщила Вероника Игнат, руководитель Секции регистрации некоммерческих организаций. В настоящее время Агентство общественных услуг (АГУ) рассматривает заявку на регистрацию ещё одной политической партии.

В учреждение поступило заявление о первичной регистрации политической партии. В настоящее время дело находится на рассмотрении Регистратора, решение будет вынесено через 15 дней. Если решение будет положительным, то информация о регистрации партии будет размещена на официальной странице АГУ , – сообщила представитель ведомства.

По данным АГУ, в 2023 году было зарегистрировано 3 политические партии: Национальное альтернативное движение, Молдавская национальная партия и Лига городов и коммун, пишет radiomoldova.md.

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