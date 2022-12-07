В Агентстве госуслуг рассказали, сколько стоят именные номера для транспортных средств в Молдове

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Стоимость регистрационного номерного знака с выбранными заявителем символами варьируется от 3300 до 63800 леев для автомобиля, от 2100 до 40600 леев для мотоциклов и от 2100 до 13300 леев для прицепов.

Граждане, желающие получить регистрационный номер, содержащий определённые символы, могут забронировать его онлайн. Резервирование комбинации из букв и цифр на номерных знаках с выбранными символами осуществляется на основании электронного запроса, который подаётся на портале электронных услуг e-services.md.

Знаки резервируются на 30 календарных дней, а стоимость услуги составляет 300 леев. Этот срок можно продлить за определённую плату (100 лев/месяц). Данной услугой могут воспользоваться только граждане Республики Молдова. Отсутствие транспортного средства у заявителя не может служить основанием для отказа в предоставлении соответствующей услуги.

С начала текущего года было забронировано 275 регистрационных номеров, содержащих запрашиваемые символы.

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