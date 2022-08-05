В 95 из 319 лицеев Молдовы уровень сдачи экзаменов на степень бакалавра составил 100%

0

Министерство образования и исследований, Национальное агентство по куррикулуму и оценке представили рейтинг учебных заведений, основанный на результатах, полученных кандидатами, записанными в этом году на сессию экзаменов на бакалавра 2022 года.

Как уточнили в министерстве, в экзаменах на степень бакалавра 2022 года участвовали 375 учебных заведений, в том числе 319 теоретических лицеев, 47 колледжей и образцовых центров, девять университетов. Согласно окончательным результатам, уровень сдачи экзаменов на степень бакалавра в 95 теоретических лицеях составил 100%, при этом 14 из этих учреждений получили средний балл выше или равный 8, передает moldpres.md.

– Мы высоко ценим самоотверженность и профессионализм, проявленные как преподавателями, которые готовят учеников к сдаче национальных экзаменов, так и командами, участвующими в процессе организации и проведения национальных экзаменов на бакалавра. Поддерживая высокие требования к организации и проведению этих экзаменов на справедливой и прозрачной основе, мы способствуем повышению качества образования, – подчеркнули в Министерстве образования.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.