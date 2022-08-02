В 70 столичных троллейбусах установлены бактерицидные рециркуляторы

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Как сообщил директор столичного Управления электротранспорта (RTEC) Дорин Чёрный, рециркуляторы поглощают воздух из транспортных средств, очищают его с помощью бактерицидной лампы и затем выделяют в чистом виде.

Приборы установлены в 70 троллейбусах. К 1 сентября они будут установлены в 286 транспортных средствах. В каждом троллейбусе установлено по два бактерицидных рециркулятора. Всего RTEC получило 572 устройства, — уточнил Чёрный, пишет moldpres.md.

Руководство RTEC подчеркнуло, что устройства улучшают качество воздуха в общественном транспорте.

В условиях пандемии COVID-19 риск заражения будет сведён к минимуму, — сказал Директор RTEC.

Устройства были приобретены в рамках проекта ЕС “MOVE IT like Lublin” для модернизации системы общественного транспорта Кишинёва. Инициативу внедряет столичная примария совместно с польским городом Люблин.

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