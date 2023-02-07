В 4 столичных секторах временно не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что во вторник будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Хр. Ботева, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 6 блоки 1, 2, 3, 8, Индепенденцей, 1, Малина Маре, 41-49, 48-50, Т. Стришка, 6, 8, 8/1, 8/1 бл. 1C – с 09:00 до 13:00.

ул. Хр. Ботева, 2, 9999 – с 13:00 до 17:00.

ул. Буребиста, 17, 23, Сармизеджетуса, 51 – с 09:20 до 18:20.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 75, 75Q – с 09:30 до 14:00.

Сектор Центр:

ул. В. Александри, 45, 47 – с 09:30 до 17:30.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара, 76/8, 76/11 – с 10:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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