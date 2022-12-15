В 4 секторах столицы временно не будет света

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Поставщик услуги сообщает, что 15 декабря будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Буребиста, 164, бул. Дачия, 50/7, E. Попушой, 1-9, 2-20, Н. Стэнеску, 10, 999, Нуферилор, 4/5, 6/2, П. Осмэтеску, 1-11, 4-14, В. Кручий, 5,7, 9999, В. Иовицэ, 5-15 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ, 36, Траян, 17/1, 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/4, Индепенденцей, 18, 18/1, 20, 20/1, 22, 24/1, 999 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Б. Лэутару, 18-36, 21-41, И. Раду, 19, 22, П. Чайковского, 5, 7, 10A, Примэверий, 31, 36-48, В. Белинского, 12-22, 32, 9999, Шт. Няга, 11-37, 16-38 – с 09:25 до 17:00.

ул. Дж. Энеску, 5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Академией, 7, Др. Виилор, 30-34, 67-97, Фрумоаса, 61-71, 62-88, шоссе Хынчешть, 53, 58-60, 999, Г. Гросу, 22-24, 31, 31A, В. Дическу, 103-111, 144-160, В. Докучаева, 21-31, 26-42– с 09:20 до 17:20.

Сектор Рышкановка:

ул. Аэродромулуй, 4, 9, 9/1, 9A, пер. 1 Аэродромулуй, 2, 3, пер. 2 Аэродромулуй, 6, 8, пер. Аэродромулуй, 4A, 10, 12, A. Дога, 24/1, 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Д. Рышкану, 3, 4, 6, Киев, 999, Фл. Ницэ, 9, 15-21, 16-20 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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