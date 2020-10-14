В 35 административно-территориальных единицах страны объявлен “красный код” в области здравоохранения

В 35 административно-территориальных единицах страны объявлен “красный код” в области здравоохранения

Только в трёх районах – Хынчештском, Леовском и Сорокском – сохраняется “оранжевый” уровень опасности. Во всех остальных районах и муниципиях – “красный код”. Соответствующее решение вчера приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью. 

Стоит отметить, что с 1 по 14 октября “красный код” действовал в 26 административно-территориальных единицах, включая Кишинев и Бельцы.

Ознакомиться с последним постановлением Комиссии можно здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md