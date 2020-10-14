В 35 административно-территориальных единицах страны объявлен “красный код” в области здравоохранения

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Только в трёх районах – Хынчештском, Леовском и Сорокском – сохраняется “оранжевый” уровень опасности. Во всех остальных районах и муниципиях – “красный код”. Соответствующее решение вчера приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

Стоит отметить, что с 1 по 14 октября “красный код” действовал в 26 административно-территориальных единицах, включая Кишинев и Бельцы.

Ознакомиться с последним постановлением Комиссии можно здесь.

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