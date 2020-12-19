В 25 районах и одном муниципии программа “Хорошие дороги” полностью завершена

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В 25 районах и одном муниципальном образовании республики завершены ремонтно-профилактические работы в рамках программы “Хорошие дороги для Молдовы-2020”.

По данным Государственной дорожной администрации, работы полностью окончены в Бельцах, районах Новые Анены, Фалешты, Ниспорены, Оргеев, Сынжерей, Бессарабка, Дубоссары, Резина, Штефан-Водэ, Страшены, Шолданешты, Окница, Теленешты, Калараш, Бричаны, Каушаны, Рышканы, Криуляны, Кантемир, Чимишлия, Дрокия, Яловены, Леова, Унгены и Сороки. Продолжается ремонт дорог в восьми районах и одном муниципалитете, пишет moldpres.md.

Из государственного бюджета на работы потрачено более 1,088 млрд леев. Отремонтировано около 869 км дорог.

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