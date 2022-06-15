В 2024 году в Молдове пройдёт перепись населения и жилищ

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Власти намерены потратить на её проведение 329,2 млн леев.



Данный вопрос обсуждался сегодня на заседании правительства. Кабинет министров одобрил законопроект, устанавливающий общие рамочные правила для всех будущих официальных переписей населения. До сих пор организация и проведение предыдущих переписей регулировались принятием правил, характерных для каждого мероприятия. Проект предстоит обсудить и в парламенте.

Последняя перепись населения и жилищ состоялась в Молдове в 2014 году.

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