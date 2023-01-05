В 2023 году высокоэффективные диагностические медицинские услуги станут более доступными

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Руководство Национальной медицинской страховой компании (НМСК) сообщило о закупке нескольких высокоэффективных диагностических медицинских услуг (SIP) на 2023 год.

Среди услуг, которые станут более доступными: компьютерная томография, ядерный магнитный резонанс, колоноскопия, эндоскопия, лабораторные исследования, ядерная медицина, медицинская визуализация, эхокардиография, рентгенодиагностические исследования, коронарография. Таким образом, эти высокоэффективные услуги впервые приобретались программно, а не на общие суммы, как это было до сих пор. Для этого было создано 20 программ, которые соответствуют услугам в приложении №5 Единой программы обязательного медицинского страхования.

НМСК также напоминает, что с 1 января 2023 года заключение договоров и учет высокоэффективных медицинских услуг осуществляется только через информационную систему «Отчетность и учет медицинских услуг» (SIRSM). Застрахованные лица могут планировать высокоэффективные медицинские услуги онлайн через SIRSM, перейдя по ссылке https://sirsm.cnam.gov.md/sirsm/online. В информационной системе можно записаться на период до трех месяцев.

Для предоставления SIP в текущем году НМСК заключила договоры с 34 государственными поставщиками и 31 частным поставщиком, а общая стоимость договоров составляет около 255 млн 212 тысяч леев (около 1,3 млн евро). Крупнейшее учреждение, оказывающее диагностические медицинские услуги, — Республиканский медицинский диагностический центр. Стоимость контракта, подписанного с этим учреждением, составляет 90,8 млн леев, что почти на 21 млн больше суммы контракта с начала прошлого года. С Онкоинститутом стоимость контракта SIP составляет 14,6 млн леев, что более чем на 1,26 млн больше по сравнению с договорной суммой с начала 2022 года, передает moldpres.md.

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