В 2023 году всем вкладчикам Banca de Economii выплатят индексированные суммы

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В Молдове с 2023 года индексированные суммы вкладов будут выплачивать всем вкладчикам Banca de Economii до 1991 года рождения включительно. Это предусматривает проект Минфина, который в среду, 17 мая должно утвердить правительство.

Согласно документу, в 2022 году был достигнут предельный возраст бенефициаров индексаций (до 1991 года рождения включительно). При этом по разным причинам не все обращаются за выплатой им проиндексированных сумм. Поэтому, начиная с 2023 года, индексированные суммы будут выплачиваться вкладчикам Banca de Economii, родившимся до 1991 года включительно, которые не получили индексированные суммы, относящиеся к первому и/или второму этапу в предыдущие годы. На выплату денег в госбюджете на это год заложили 20 млн леев, передаёт yellowpages.md.

Напомним, что на первом этапе индексация вкладов составляет 1 рубль к 1 лею для первой тысячи рублей по всем счетам. Второй этап индексации вкладов предусматривает выплаты в соотношении 2,5 рубля к 1 лею по счетам с остатком свыше 1 тысячи рублей для одного вкладчика. Деньги выплачивают через «Почту Молдовы».

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