В 2023 году процесс ликвидации яблоневых садов в Молдове может резко ускориться

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В течение последних пяти-шести лет в стране отмечается ежегодное сокращение общей площади яблоневых садов минимум на несколько сотен гектаров: примерно с 53 тыс. га в 2017 до 49 тыс. га в 2022 году. Закладка новых плантаций не перекрывает в полной мере раскорчевку старых плантаций. Этот диспаритет носит плановый характер, в том смысле, что государственная стратегия развития плодоводства в Молдове до 2025 года предполагает сокращение площади яблоневых садов до 42 тыс. га.

Под ускоренное высвобождение земель от запущенных малопродуктивных плантаций в прошлом году руководство Минсельхозпищепрома MAIA пообещало увеличить субсидии на раскорчевку до 10 тыс. леев/га. Однако ассоциации сельхозпроизводителей не спешат пропагандировать раскорчевку, чтобы процесс не приобрел стихийный характер, сообщает East-Fruit.

По мнению менеджеров крупных садоводческих хозяйств, «учитывая резкое подорожание энергоресурсов, продажа старых яблоневых деревьев на дрова некоторым фермерам может показаться сейчас не самым плохим бизнесом». Более выгодным, чем продажа яблока сортов «Айдаред», «Ренет Симиренко», «Флорина» и др. среднего качества по оптовой цене 5-6 леев/кг. При том, что только затраты на их хранение с осени к настоящему моменту составляют 2,5-2,8 леев/кг. А перспективы нарастить экспорт этого товара на рынки СНГ по более-менее приемлемой цене сейчас выглядят иллюзорно.

Тем не менее сотрудники Научно-практического института плодоводства, виноградарства и пищевых технологий отмечают, что десять-двенадцать лет назад на уровне министерств и ведомств активно продвигалась идея быстрой замены плантаций винограда «Молдова» другими, более перспективными сортами. Однако в середине прошлого десятилетия экспорт винограда «Молдова» и на традиционные рынки, и в Евросоюз существенно возрос. Фермеры начали приводить в порядок даже заброшенные плантации «Молдовы».

В связи с чем, как считают некоторые специалисты отрасли плодоводства, «нельзя исключать возможность переориентации на какой-то переходный период старых яблоневых садов, к примеру, на производство органического сырья для соков прямого отжима».

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