В 2023 году молдавским фермерам придётся вернуться к идее найма сезонных рабочих в странах Центральной Азии

0

В Молдове, по отзывам производителей фруктов и ягод, «очередной сельхозсезон сопровождается большими сложностями найма работников на уборку урожая». Проблему нехватки рабочих рук отчасти смягчает то «спасительное» обстоятельство, что урожай во многих секторах плодоводства из-за засухи невелик, сообщают специалисты EastFruit. Но при этом, «по погодным показаниям», уборочную кампанию, в частности, в садоводстве (яблочный сегмент) и столовом виноградарстве, фермеры вынуждены проводить в сжатые сроки.

Ускорение процессу уборки некоторые аграрии придают за счёт «увеличения оплаты труда поденных работников на 10-15% по сравнению с прошлогодним уровнем». Однако подобные свидетельства лишь отчасти формируют представление о реальной ситуации в этой сфере. Фактически, судя по словам плодоводов, расценки на рабочие руки в нынешнем сезоне колебались в широком диапазоне – в зависимости от стадии уборочной кампании, а также сектора: сбор ягод и овощей – 250-300 леев, семечковых фруктов – до 400 леев, косточковых фруктов и столового винограда – до 500 леев в смену. Некоторые ореховоды утверждают, что работникам, собирающим урожай сортового грецкого ореха в интенсивных садах в периоде полного плодоношения, оплата осуществляется за каждый килограмм продукции – итого может выходить до 800 леев за рабочий день.

Очевидно, большая дифференциация тарифов на уборку урожая зависит от рыночных перспектив той или иной продукции. К примеру, у яблок урожая-2022 они очень сомнительны, у грецкого ореха – более-менее, а, может, даже и хорошие.

Вместе с тем не единичны случаи, когда «работодатели делают вид, что платят, а работники – что трудятся». То есть, поденная оплата составляет порядка 100-200 леев при низкой производительности «полулегального» или вовсе нелегального труда. В том числе, по этой причине молдавское законодательство в сфере труда поденный работников находится в процессе очередного изменения (упрощения/смягчения рамочных условий найма, отчетности, социальных гарантий).

Тем не менее многие менеджеры крупных садоводческих и виноградарских предприятий, а также специалисты плодоводческих неправительственных организаций сходятся во мнении, что в следующем сезоне «проблема рабочих рук будет значительно острее», так как из-за конфликта вблизи границ страны и жесткого экономического кризиса прогнозируется очередной «исход трудоспособного населения». В такой ситуации, как говорят некоторые аграрии-работодатели, им придётся вспомнить об идее импорта рабочей силы из стран Центральной Азии. Этот процесс начался было разворачиваться в конце прошлого десятилетия, однако был практически полностью остановлен синхронно пандемии COVID-19.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.