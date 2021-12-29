В 2022 году в столице будет организовано более 600 футбольных матчей в рамках Кубка “Вечерний Кишинёв”

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Соревнование, в котором примут участие около 3000 человек, организовано при поддержке Генерального примара Иона Чебана, Федерации футбола Молдовы и муниципального советника от фракции ПСРМ Александра Агение.

Александр Агение сообщил на своей странице в социальной сети, что МСК Кишинёва проголосовал за соглашение о сотрудничестве между примарией муниципия и Федерацией футбола Молдовы.

– Это соглашение направлено на пропаганду здорового образа жизни, а также на развитие программы “Футбол в школах”, которая уже реализуется в некоторых учебных заведениях. Таким образом, к 2023 году в Кишинёве появится около 100 стадионов – написал мунсоветник.

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