В 2022 году в столице будет организовано более 600 футбольных матчей в рамках Кубка “Вечерний Кишинёв”

В 2022 году в столице будет организовано более 600 футбольных матчей в рамках Кубка “Вечерний Кишинёв”

Соревнование, в котором примут участие около 3000 человек, организовано при поддержке Генерального примара Иона Чебана, Федерации футбола Молдовы и муниципального советника от фракции ПСРМ Александра Агение.

Александр Агение сообщил на своей странице в социальной сети, что МСК Кишинёва проголосовал за соглашение о сотрудничестве между примарией муниципия и Федерацией футбола Молдовы.

– Это соглашение направлено на пропаганду здорового образа жизни, а также на развитие программы “Футбол в школах”, которая уже реализуется в некоторых учебных заведениях. Таким образом, к 2023 году в Кишинёве появится около 100 стадионов – написал мунсоветник.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md