В 2022 году урожай грецкого ореха в Молдове может оказаться ниже прошлогоднего

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Специалисты Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы отмечают, что весенние заморозки в нынешнем году негативно повлияли на развитие садов грецкого ореха. Однако проблема начала проявляться еще во второй половине прошлого года.

Из-за жесткой засухи в конце лета – начале осени, а также раннего осеннего похолодания плантации грецкого ореха отдельных сортов — «Песчанский», «Казаку» и др., которые останавливают процесс вегетации в октябре, слабо нарастили древесину и плохо подготовились к зиме. Особенно это было характерно для молодых и недостаточно ухоженных (сорняки) садов без орошения в северных районах Молдовы. В результате эти плантации вышли из перезимовки ослабленными, плохо перенесли две волны весенних заморозков, передает east-fruit.com.

Однако члены отраслевого союза пока не могут спрогнозировать насколько снизится урожай-2022 грецкого ореха в стране. Поскольку в центральном и южном регионе Молдовы состояние плодоносящих ореховых садов среднего возраста, особенно оборудованных системами орошения, оценивается как удовлетворительное. Однако в целом по стране снижение нового урожая грецкого ореха на 10-15% по сравнению с прошлогодним уровнем считается весьма вероятным.

В прошлом году, по экспертным оценкам, урожай грецкого ореха (в твердой скорлупе) был ниже 25 тыс. тонн.

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