В 2022 году урожай грецкого ореха в Молдове будет выше прошлогоднего – прогноз

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По оценке Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Республики Молдова, в нынешнем году с более 20 тыс. га плодоносящих посадок грецкого ореха будет получено примерно 35 тыс. тонн (плодов в твердой скорлупе). Производство этой продукции в 2021 году составило около 30 тыс. тонн.

Прогнозируемое увеличение урожая грецких орехов специалисты организации увязывают с тем фактом, что в прошлом году благодаря обильным осадкам в конце весны и начале лета у деревьев на многих плантациях шла активная закладка генеративных органов под урожай-2022. Нынешним летом ситуация совершенно иная, сходная с наблюдавшейся в 2020 году (весенние заморозки и экстремальная засуха летом). В текущем году из-за заморозков в апреле и засухи в июне-июле плодовых почек на будущий сезон на деревьях сформировалось мало, урожай-2023 наверняка будет низким.

При этом представители отраслевого союза признают, что «точность измерения размеров урожая невысока, так как в его структуре значительная доля приходится на продукцию с посадок лесного типа и ореховых аллей вдоль дорог, обычно плохо ухоженных». Кроме того, «в посадках садового типа одного и того же возраста, тех же сортов, расположенных в пределах одной почвенно-климатической микрозоны урожайность может различаться в разы».

Более-менее объективным критерием оценки объемов производства орехов может послужить их экспорт, который оттягивает на себя порядка 80-85% местного производства товарного ореха. В предыдущие пять лет экспорт из Молдовы составлял 11-14 тыс. тонн (орехового ядра) в сезон. Однако необходимо учесть, что в некоторые годы молдавские трейдеры-экспортеры ради выполнения контрактов с европейскими покупателями в положенные сроки и в полном объёме вынуждены импортировать в Молдову многие сотни тонн орехового ядра из Украины для последующего реэкспорта, сообщает east-fruit.com.

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