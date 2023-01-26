В 2022 году Молдова увеличила экспорт винограда в ЕС, но в СНГ всё равно больше

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Специалисты Ассоциации производителей и экспортёров винограда Молдовы отмечают, что, по сравнению с годом ранее, в 2022 году поставки молдавского винограда столовых сортов в Румынию возросли почти вдвое – до 21 тыс. тонн, а в Польшу утроились – до 4,5 тыс. тонн. В Латвию экспорт составил 1,6 тыс. тонн, тогда как в предыдущие годы он не превышал сотню тонн. На эту лидирующую тройку стран пришлось около 90% всего объёма поставок винограда из Молдовы в Евросоюз.

При этом, несмотря на российское эмбарго, в 2022 году молдавским экспортёрам не удалось сместить соотношение экспортного потока винограда с СНГ на ЕС. Как и в предыдущие годы, оно составило примерно 60/40.

По предварительным статистическим данным, за прошлый календарный год Молдова реализовала на внешние рынки около 78 тыс. тонн винограда, в том числе около 52 тыс. тонн урожая-2022 (этот результат можно считать окончательным и за маркетинговый сезон, так как в январе 2023 года страна виноград уже почти не экспортировала). Прошлогодний показатель экспорта близок к рекордному, за последнее десятилетие Молдова экспортировала больше только в 2017 (80 тыс. тонн) и 2019 годах (79 тыс. тонн).

Валовой сбор винограда столовых сортов в стране составил, по экспертным оценкам, 90-100 тыс. тонн, что также один из самых высоких показателей за последние пять лет. В структуре урожая-2022 доля винограда экспортного качества по местным меркам была довольно высокой – не ниже 50-60%.

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