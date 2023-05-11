В 2022 году Молдова импортировала почти вдвое больше товаров из ЕС, чем экспортировала

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В 2022 году Молдова экспортировала в ЕС товаров на 2,5 млрд долларов, а импортировала — на 4,4 млрд долларов. Такие данные содержатся в анализе “Молдова VS Евросоюз”.

Так, экспорт в европейские страны вырос на 32% по сравнению с 2021 годом. В результате его доля составила 58,6% от всего экспорта, передаёт yellowpages.md.

Объём импорта тоже увеличился, на 38,6%, и достиг доли в 47,3%.

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