В 2022 году молдаване обращались в ЕСПЧ в пять раз чаще, чем европейцы

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В 2022 году молдавские граждане подали в Европейский суд по правам человека 642 жалобы, что на 12 больше, чем в 2021 году. По количеству обращений на душу населения Республика Молдова занимает 4-е место среди 46 государств-членов Совета Европы, что является антирекордом. В 2021 году наша страна занимала 11-е место. Данные представил Центр юридических ресурсов Молдовы. По мнению экспертов ЦЮРМ, картина довольно мрачная, поскольку Республика Молдова небольшая как демографически, так и географически, но люди обращаются в ЕСПЧ, потому что не доверяют национальной судебной системе.

– Это количество, соотносимое к численности населения, довольно велико. Несмотря на то, что, географически говоря, в отчётах Совета Европы всё ещё используется цифра в три миллиона, вы понимаете, что в Республике Молдова население меньше. На самом деле этот антирекорд выглядит ещё хуже. Вероятно, этот рост вызван и тем фактом, что некоторые государства, которые традиционно подавали больше запросов в ЕСПЧ, на сей раз подали меньше жалоб,- заявил директор программы по защите прав человека ЦЮРМ Даниел Гойник на пресс-конференции в IPN.

До 31 декабря Европейский суд вынес 575 постановлений по молдавским делам, из которых 34 – в 2022 году.

– Эти 34 постановления представляют собой довольно большую цифру. В этой главе мы находимся на 6-м месте среди всех стран-членов Совета Европы за 2022 год. Цифра 575 ставит нас на 11-е место среди всех этих стран. Хочу обратить внимание на то, что есть государства, которые присоединились к Европейской конвенции намного раньше, чем Республика Молдова, и есть государства, которые географически и демографически больше, но, к сожалению, мы опережаем их по количеству решений в целом или осуждений, – отметил директор программы.

В соответствии с 34 постановлениями, вынесенными в прошлом году, было установлено 48 нарушений Европейской конвенции о правах человека. В большинстве случаев были нарушены две статьи. Речь идёт об унизительном, бесчеловечном обращении и пытках, а также о нарушении права на справедливое судебное разбирательство.

По состоянию на 31 декабря 2022 года 1 020 молдавских заявок ждали рассмотрения. По словам Даниела Гойника, 97% из них имеют шансы на успех, отмечает источник.

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