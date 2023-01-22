В 2022 году молдаване брали меньше кредитов, чем в 2021-м

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В декабре прошлого года новые кредиты составили 4 378,3 млн леев, что почти на 7% меньше, чем в декабре 2021 года. Наиболее востребованными были займы на срок от 2 до 5 лет – 47,1% от общего объёма предоставленных кредитов.

По данным Национального банка Молдовы, 69% кредитов были в национальной валюте, и составили 3 023,1 млн леев. Чуть более 29% были кредиты в иностранной валюте, объём которых, пересчитанный в молдавских леях, составил 1 273,6 млн леев. И почти 2% были ассигнованиями, привязанными к курсу валюты, составив 81,6 млн леев.

Средняя номинальная ставка по новым кредитам, выданным в национальной валюте, составила 13,97%, по валютным – 5,13%, а по валютным курсам – 5,48%.

С точки зрения назначения кредитов, выданных физическим лицам, потребительские кредиты имели наибольшую долю (81,6%) и были предоставлены со средней ставкой в 16,90% (+1,47 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и +6,54 процентных пункта по сравнению с декабрём 2021 года).

Средняя ставка по кредитам на недвижимость, выданным в национальной валюте, увеличилась на 0,12 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,44 процентных пункта по сравнению с декабрём 2021 года, и составила 13,01%.

НБМ отмечает, что 57,5% всех кредитов на недвижимость были предоставлены в национальной валюте. Потребительские кредиты также были предоставлены преимущественно в национальной валюте (99,9% от общего объёма потребительских кредитов).

Кредиты в национальной валюте со сроками от 2 до 5 лет (1 408,4 млн леев, наибольший объём в отчетном месяце) выдавались по средней ставке в 14,11% (юридическим лицам – в 12,87%, лицам, осуществляющим деятельность, – в 16,74%, а физическим лицам – в 16,86%), передаёт ipn.md.