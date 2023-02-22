В 2022 году количество клиентов турагентств в Молдове увеличилось почти на 50%

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В 2022 году количество туристов, обслуженных туристическими агентствами и туроператорами, увеличилось на 48,7% по сравнению с 2021 годом и достигло 477 тысяч человек, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Эксперты утверждают, что туристическая отрасль Республики Молдова в 2022 году зарегистрировала беспрецедентный рост и полностью восстановилась после коллапса, вызванного пандемией COVID-19.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ высказал мнение, что увеличение числа туристов обусловлено двумя факторами: быстрым ростом внутреннего туризма и войной в соседней стране, которая перенаправила в турагентства значительную часть туристов, которые отправлялись на неорганизованный отдых в Украину, передаёт moldpres.md.

В то же время в 2022 году число молдавских граждан, решивших провести свой отпуск в Молдове, посетив туристические достопримечательности нашей страны, увеличилось на 56%, достигнув 124 тысяч человек, что в три раза превышает ситуацию до пандемии.

– Если до пандемии доля внутреннего туризма в пересчёте на количество человек составляла 15% от общего числа туристов, то в 2022 году она достигла 25%, сохраняя при этом четкую тенденцию к росту, — отметил Ионицэ.

Данные НБС показывают, что в 2022 году доходы туристических агентств и туроператоров от туристической деятельности составили 3,3 млрд леев, увеличившись на 41,2% по сравнению с 2021 годом.

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