В 2022 году капитальные инвестиции в Молдове упали на 11,6%

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В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 31,2 млрд леев или на 11,6% меньше, чем в предыдущем году, сообщает Национальное бюро статистики.

При этом инвестиции в материальные основные средства составили 30,4 млрд леев (что составляет 97,3% от общей стоимости инвестиций в основные средства), а инвестиции в нематериальные основные фонды составили 829,9 млн леев, или на 7,0% больше, чем в 2021 году, передает yellowpages.md.

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом наиболее резкое упали объемы инвестиций в инженерное строительство (-21,4%), в нежилые здания (-13,7%), жилые здания (-13,3%), транспортные средства (-7,1%) и машины и оборудование (-4,6%).

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