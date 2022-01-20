В 2021 году в Молдове 20 человек получили кардиопротезы

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Национальная медицинская страховая компания (НКМС) сообщила сегодня, что удвоила в 2021 году сумму на дорогостоящие расходные материалы по сравнению с предыдущими годами. Она превысила 44 млн леев, деньги выделены из фондов обязательного медицинского страхования.

По данным НКМС, дорогими расходными материалами в основном были медицинские устройства, используемые в сложных операциях по восстановлению функций различных органов и конечностей: сердца, почек, ушей, глаз, плеч, позвоночника, кистей, стоп, передаёт moldpres.md.

Самым дорогим расходным материалом, впервые покрываемым в прошлом году полисом обязательного медицинского страхования, стал транскатетерный протез аортального клапана, имплантированный в сердце, стоимость которого составляет в среднем 425 тысяч леев. Таким образом, 20 застрахованных лиц получили новый шанс на жизнь, воспользовавшись протезами сердца общей стоимостью почти 8 млн 500 тысяч леев.

Еще одним дорогостоящим расходным материалом является кохлеарный имплант. Это устройство позволяет обрабатывать звук и речь для людей с тяжелой потерей слуха. С прошлого года оно покрывается обязательной медицинской страховкой и для взрослых. Стоимость такого устройства превышает 347 тысяч леев. В 2021 году из средств ОМС было профинансировано 19 таких имплантатов у детей и взрослых. В то же время было выделено более 3 млн 415 тысяч леев на 34 имплантируемых сердечных дефибриллятора, которые непрерывно контролируют частоту сердечных сокращений и генерируют различные виды электролечения при нерегулярных сердечных сокращениях.

Другими расходными материалами, часто используемыми в больницах в течение последнего года и финансируемыми из средств ОМС, являются расходные материалы для лечения некоторых заболеваний глаз, для анатомической коррекции позвоночника и грудной клетки у детей, аппараты, применяемые при лечении острого ишемического инсульта, протезы плечевого сустава, аппараты, имплантированные в случае хронических заболеваний почек, и т.д.

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