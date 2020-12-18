В 2021 году примария Кишинёва потратит 1 миллиард леев на ремонт улиц и закупку троллейбусов и автобусов

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Администрация муниципия Кишинёв опубликовала проект бюджета на 2021 год. Согласно документу, самая крупная статья расходов в проекте – 1 млрд леев – касается ремонта дорог и закупки троллейбусов и автобусов.

Так, на приобретение автобусов и троллейбусов предусмотрены 261 миллион и 60 миллионов леев, соответственно. Еще два миллиона запланировано на внедрение системы электронных билетов.

Согласно представленной информации, муниципалитет хочет построить в 2021 году две троллейбусные линии. В то же время на реабилитацию дорожного покрытия предусмотрено более 600 миллионов леев. В рамках проекта ЕБРР будут отремонтированы улицы Тигина, Александру чел Бун и 31 августа, а также Иона Крянгэ, Месаджер и Индустриальная. Бульвар Мирча чел Бэтрын будет расширен до улицы Буковина.

Также предусмотрен ремонт двух автомобильных мостов. На мосту на улице Михая Витязул будет произведен капитальный ремонт, а на мосту на улице Григоре Виеру – текущий. В проекте бюджета заложено 104 миллиона леев на ремонт тротуаров на восьми улицах: Дачия, Дечебал, Каля Ешилор, Щусева, Алба-Юлия, Хынчештское шоссе, Когэлничану и Матеевича. Новые светофоры будут установлены на 12 крупных перекрестках столицы.

Проект бюджета предстоит рассмотреть и утвердить Муниципальному совету. Дефицит будет покрываться за счет внутренних и внешних займов, пишет moldpres.md.

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