В 2021 году поступления Налоговой службы превысили 47,3 млрд леев

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Поступления в национальный публичный бюджет, находящиеся в ведении Государственной налоговой службы, в 2021 году составили 47,3 млрд леев, что на 16,7% больше, чем в предыдущие годы.

Как сообщили в ведомстве, в местные бюджеты поступили доходы в размере 5,2 млрд леев, что на 1,0 млрд леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Также в указанный период в бюджет государственного социального страхования было собрано более 16,4 млрд леев, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передаёт moldpres.md.

При этом в фондах обязательного медицинского страхования накоплено около 5,6 млрд леев, что на 700,2 млн леев больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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