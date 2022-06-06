В 2021 году ПДС получила от государства свыше 9 млн леев

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9 128 375,19 леев – столько в прошлом году получила от государства партия “Действие и солидарность”. Это самая большая сумма из предоставленных политформированиям. Данные были опубликованы в отчёте ЦИК.

Согласно документу, больше всего средств ПДС потратила на публикации в прессе и на персонал. Так, на зарплаты было выделено 2,6 млн леев, а на освещение деятельности партии в СМИ и промоматериалы – более 1,3 млн леев.

На аренду офисов правящая партия потратила в 2021 году почти 800 тысяч леев. Телекоммуникации обошлись в почти 260 тыс леев, сообщает telegraph.md.

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