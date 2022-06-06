В 2021 году ПДС получила от государства свыше 9 млн леев

В 2021 году ПДС получила от государства свыше 9 млн леев

9 128 375,19 леев – столько в прошлом году получила от государства партия “Действие и солидарность”. Это самая большая сумма из предоставленных политформированиям. Данные были опубликованы в отчёте ЦИК. 

Согласно документу, больше всего средств ПДС потратила на публикации в прессе и на персонал. Так, на зарплаты было выделено 2,6 млн леев, а на освещение деятельности партии в СМИ и промоматериалы – более 1,3 млн леев.

На аренду офисов правящая партия потратила в 2021 году почти 800 тысяч леев. Телекоммуникации обошлись в почти 260 тыс леев, сообщает telegraph.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md