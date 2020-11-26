В 2020 году в Молдове снизилось число сданных в эксплуатацию домов

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В январе-сентябре 2020 года количество сданных в эксплуатацию домов в Молдове снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Национальное бюро статистики сообщает, что в январе-сентябре 2020 года в эксплуатацию было введено 5 008 единиц жилья (квартир и индивидуальных жилых домов), что на 1 585 единиц (или 24%) меньше, чем в январе-сентябре 2019 года. Общая площадь введенных в эксплуатацию домов уменьшилась: в январе-сентябре 2020 года она составила 397,0 тыс. м², что на 20,6% меньше аналогичного периода 2019 года, передаёт moldpres.md.

В то же время в сельской местности в эксплуатацию введено больше домов, чем в прошлом году: 691 или на 39 больше, чем в январе-сентябре 2019 года. В городских районах в эксплуатацию введено 4 317 единиц жилья, что на 1 624 (или на 27,3%) меньше, чем в январе-сентябре 2019 года.

В региональном разрезе в январе-сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество сданных домов в: Кишиневе – на 1 612 единиц жилья (или 28,4%), Гагаузии – на 25 единиц (29,4%), центральном регионе – 19 единиц (4,2%), южном регионе – 17 единиц (12,3%). При этом по сравнению с январем-сентябрем 2019 года в северном регионе введено в эксплуатацию 88 домов (35,6%).

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