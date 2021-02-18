В 2020 году молдавские вина завоевали рекордное количество медалей

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В 2020 году молдавские вина завоевали 956 медалей на 32 международных конкурсах. Это наибольшее количество наград на сегодняшний день, сообщает Национальный офис винограда и вина (ONVV).

Несмотря на препятствия и ограничения, вызванные глобальной эпидемиологической ситуацией, виноделы страны сумели справиться с трудностями и представить бутилированные вина на самых значимых событиях в мире вина. По данным ведомства, 624 медали из общего числа завоеваны местными виноделами, присутствие которых на конкурсах поддержало ONVV, передаёт moldpres.md.

– Большая часть медалей – 417 – золотых. Также были получены 277 серебряных медалей и 169 бронзовых наград. 65 компаний страны прислали свои образцы вин, игристых вин и дивинов и получили отличные оценки от иностранных жюри, – говорится в сообщении.

Молдавское вино завоевало наибольшее количество медалей на Decanter World Wine Awards (DWWA) – 124 награды, International Wine Challenge – 77 наград и Galicja Vitis – 73 награды. Полученные на международных конкурсах медали продолжают традицию признания ценности качественных вин Республики Молдова и помещают нашу страну в список стран с качественной эволюцией молдавских вин среди винных продуктов со всего мира.

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