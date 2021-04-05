В 2020 году мобильный интернет-трафик увеличился более чем на 55%

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По данным Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), в 2020 году жители страны, которые использовали Интернет через смартфоны, генерировали трафик более 81,5 млн ГБ, что на 55,3% больше по сравнению с 2019 годом.

В то же время выделенный мобильный интернет-трафик увеличился на 31,5% – до 68,7 млн ГБ, а общий объем трафика мобильного интернет-доступа увеличился на 43,4% и составил около 150,2 млн ГБ. Пользователь, подключившийся к мобильному Интернету со своего смартфона, генерировал среднемесячный трафик (AUPU) в размере 3,3 ГБ, что на 54,4% больше, а пользователь выделенного мобильного Интернета – на 26,8 ГБ, что на 46,1% больше.

Согласно данным, предоставленным операторами мобильной связи (Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom – Unite), количество пользователей мобильного Интернета 4G увеличилось на 6,8% по сравнению с 2019 годом, и составило около 1,7 млн. Количество пользователей выделенного мобильного Интернета уменьшилось на 18% и составило 194,4 тыс., а общее количество пользователей услуг мобильного Интернета снизилось на 0,4% и составило около 2,4 млн. Уровень проникновения данных услуг составил 89,8%.

Общий объем продаж услуг мобильного широкополосного интернет-доступа увеличился по сравнению с 2019 годом на 1,9% и составил более 1,2 млрд леев, а доходы от продажи выделенного интернет-доступа снизились на 1,9% и составили 235,4 млн леев. Так, среднемесячный доход (ARPU) на одного пользователя широкополосного мобильного Интернета через смартфоны увеличился на 1,7% и составил 39,4 лея, а ARPU на одного пользователя мобильного Интернета через выделенный доступ увеличился на 8,8% и составил 91,7 лея.

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