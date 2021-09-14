В 2019-м Додон договорился с Путиным о снижении цены на газ для Молдовы, а Санду говорит, что это не её прерогатива

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Высшее руководство страны должно использовать все рычаги и дипломатические возможности для того, чтобы граждане Молдовы жили лучше, платили адекватные и подъёмные цены за товары и услуги, исходя из уровня своих зарплат и пенсий. Для этого народ и даёт вотум доверия и делегирует во власть. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель ПСРМ Игорь Додон, комментируя отказ Майи Санду и правительства Натальи Гаврилицы участвовать в переговорах по новому контракту на поставки российского газа.

– Попытки перекладывать ответственность на других – это признак слабости, непрофессионализма и издевательского отношения к нашим гражданам, тем более при полной власти и контроле над всеми государственными структурами от президентуры, парламента и до правительства, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что 9 сентября 2019 года Игорь Додон лично договорился с Владимиром Путиным и добился того, чтобы тарифы на газ не выросли. Более того, 1 октября того же года цена для Молдовы снизилась.

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