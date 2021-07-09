В 2014 году Филат и Санду спасли Гросу от тюрьмы

В 2014 году Филат и Санду спасли Гросу от тюрьмы

В 2014 году, будучи заместителем Майи Санду в правительстве, Игорь Гросу злоупотребил властью и распорядился передать ряд объектов имущества Управлению образования Окницы, хотя они были предназначены для другого учреждения в рамках Министерства образования. Тогда на имя Гросу возбудили уголовное дело по статье 327 (2). От наказания его спасли Санду, с которой Гросу координировал свои незаконные действия, и Влад Филат, пишет sinteza.org

Источник отмечает, что благодаря вмешательству Филата и Санду Гросу не был арестован, а по настоянию нынешнего президента и при помощи связей Влада Филата в 2016 году дело было прекращено.

Названные в материале лица данную информацию пока не прокомментировали.

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