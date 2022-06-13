В 200 учебных заведениях столицы проведут ремонт

В 200 учебных заведениях столицы проведут ремонт

Об этом заявил на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб замначальника Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой.

Он уточнил, что ремонтные работы пройдут в 92 детских садах, пишет moldpres.md.

– В ряде учреждений работы ведутся, в других уже завершены. В гимназиях и лицеях к работам приступят после завершения учебного процесса, – уточнил Павалой.

На ремонт из муниципального бюджета выделено 169,4 млн леев, что на 40 млн леев больше, чем в прошлом году.

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