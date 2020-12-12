В 19 районах программа “Хорошие дороги-2020” полностью завершена

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Как сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог, работы по ремонту полностью завершены в Новоаненском, Фалештском, Ниспоренском, Оргеевском, Сынжерейском, Бессарабском, Дубоссарском, Резинском, Штефан-Водском, Страшенском, Шолданештском, Окницком, Теленештском, Каларашском, Бричанском, Каушанском, Рышканском, Криулянском и Сорокском районах.

Из общего объёма инвестиций в 1,125 млрд леев, выделенных на реализацию программы, израсходовано около 1,072 млрд леев. В настоящее время из запланированных 907 км дорог полностью завершён ремонт около 845 км, пишет moldpres.md.

В настоящее время продолжаются работы на дорогах 14 районов и 2 муниципальных образований.

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