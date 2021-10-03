В 17 округах Гагаузии сегодня проходят выборы

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В 11 округах АТО Гагаузия в воскресенье, 3 октября, состоится второй тур выборов в Народное собрание – после того, как ни один из кандидатов не набрал более половины голосов. Ещё в шести округах пройдут повторные выборы из-за низкой явки 19 сентября.

19 сентября жители Гагаузии избирали депутатов Народного собрания на новый четырёхлетний срок. Выборы прошли в 35 одномандатных избирательных округах. От каждого округа избирается один депутат. Однако по итогам первого тура были избраны лишь 18 человек.

Второй тур выборов проводится в тех избирательных округах, где в первом ни один из кандидатов не был объявлен победителем. Условия для признания выборов состоявшимися одинаковы во всех округах: явка не менее 1/3 от общего числа избирателей, внесённых в списки. В гонке участвуют кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура выборов, а избранным признаётся кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Второй тур пройдёт в следующих 11 округах: №1 и №4 (Комрат), №5 и №6 (Чадыр-Лунга), №12 (Баурчи), №15 (Буджак), №20 (Етулия), №22 (Гайдар), №29 (Конгазчик), №30 (Копчак) и №34 (Светлый).

В шести избирательных округах пройдут повторные выборы из-за низкой явки 19 сентября, не достигшей 1/3 от общего числа избирателей. Речь идёт о следующих округах: №2 и №3 (Комрат), №10 (Вулканешты), №13 (Бешалма), №27 и №28 (Конгаз). На этот раз минимального порога явки не будет, пишет ipn.md.

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