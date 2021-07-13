В 14 школах и 6 детсадах Кишинёва ведутся работы по тепловой реабилитации зданий

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Сразу в нескольких зданиях, включённых в проект «Энергоэффективность и теплоизоляция государственных учреждений в муниципии Кишинёв», работы идут полным ходом.

Как уточнил генпримар Ион Чебан, здесь проводятся внешнее утепление зданий, установка систем вентиляции с рекуперацией тепла, замена отопительных систем, монтаж сети внутреннего светодиодного освещения, внедрение интеллектуальных систем учёта, восстановление инженерных сетей.

На данный момент работы ведутся в 14 учебных заведениях столицы. Это Теоретический лицей со спортивным уклоном «Глория», Гимназия-интернат №3, Теоретический лицей с художественным уклоном «Елена Алистар», Теоретические лицеи «Георге Менюк», «Петру Рареш», «Николай Гоголь», «Онисифор Гибу», «Николае Сулак», «Василе Александри», «Б.П. Хышдеу», «В. Лупу», «Василе Василаке» и «Принцесса Наталья Дадиани», блоки 1 и 2. Параллельно проводится тепловая реабилитация 6 детских садов муниципия (№127, №225, №112, №34, №146 и №167), выбранных в рамках данного проекта.

Также на данный момент рассматриваются предложения по тепловой реабилитации 3 столичных больниц: «Валентин Игнатенко», «Святая Троица» и «Георге Палади». Вскоре будет выбран победитель и начнутся работы.

Мы бы хотели, чтобы работы по утеплению образовательных учреждений выполнялись быстрее, но они сложные, и некоторые процессы мы не можем ускорить. Согласно контракту, работы будут завершены в апреле 2022 года, – уточнил градоначальник.

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