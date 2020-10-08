В 14 лицеях и 3 больницах Кишинёва проведут работы по теплоизоляции

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Мероприятия в рамках проекта “Энергоэффективность и теплоизоляция зданий в Кишинёве” будут выполнены ещё в 17 социальных учреждениях.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, добавив, что примария приглашает всех желающих принять участие в тендере по обновлению и повышению энергоэффективности государственных учреждений Кишинёва.

Теплоизоляцию проведут в 14 столичных лицеях и 3 больницах – имени Валентина Игнатенко, “Святая Троица” и больница №1. В указанных учреждениях будут отремонтированы внешние стены, крыши, подвалы и инженерные сети, заменено оборудование в пищевых блоках. На крышах будут установлены солнечные панели, будут проведены и другие работы. Помимо этого, учреждения будут подключены к интеллектуальному автоматическому учёту для удалённого мониторинга и более эффективного планирования бюджета.

Подавать заявки могут как местные, так и международные компании в форме консорциумов, в том числе для передачи передового опыта и для эффективной организации. Тендер объявлен в рамках проекта, реализуемого при поддержке международных партнёров по развитию, ЕБРР, ЕИБ и энергетического фонда E5P, на общую сумму 26 миллионов евро. Проект реализует примария муниципия Кишинёв.

Напомним, на прошлой неделе генеральный примар муниципия подписал контракт с первым подрядчиком, выигравшим тендер на проведение работ по теплоизоляции в 6 детских садах столицы.

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