Узнав про приход генпрокурора в парламент, фракции Санду-Канду-Шор решили бойкотировать заседание, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Да, спалились ребята.
Узнав про приход генпрокурора в парламент, фракции Санду-Канду-Шор решили бойкотировать заседание!!!
У вас есть еще вопросы?
Они сделают всё, чтобы сохранить Канду, Шору и Плахотнюку иммунитет и свободу.
Они пойдут на всё, чтобы Плахотнюк и Шор удержали аэропорт и миллиард.
Они были вместе в 2009-2015 годах (кое-кто и до 2018 года).
Они вместе и сейчас.
Кстати, сегодня в повестке заседания парламента законопроекты по увеличению зарплат медикам на 30% с 1 сентября, выделение по 700 леев пенсионерам, увеличение субвенций для сельского хозяйства на 100 млн леев.
Эти господа просто плюнули (в который раз) на реальные проблемы граждан.
Запомните это, уважаемые сограждане!
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