Узнав про приход генпрокурора в парламент, фракции Санду-Канду-Шор решили бойкотировать заседание, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Да, спалились ребята.

Узнав про приход генпрокурора в парламент, фракции Санду-Канду-Шор решили бойкотировать заседание!!!

У вас есть еще вопросы?

Они сделают всё, чтобы сохранить Канду, Шору и Плахотнюку иммунитет и свободу.

Они пойдут на всё, чтобы Плахотнюк и Шор удержали аэропорт и миллиард.

Они были вместе в 2009-2015 годах (кое-кто и до 2018 года).

Они вместе и сейчас.

Кстати, сегодня в повестке заседания парламента законопроекты по увеличению зарплат медикам на 30% с 1 сентября, выделение по 700 леев пенсионерам, увеличение субвенций для сельского хозяйства на 100 млн леев.

Эти господа просто плюнули (в который раз) на реальные проблемы граждан.

Запомните это, уважаемые сограждане!