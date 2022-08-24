Узнайте, жители каких секторов останутся сегодня без света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в эту среду будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей, 20/2 – с 9:00 до 13:00.

ул. Индепенденцей, 22/3, Мунчешть, 269, 271, 271A, 271/2, 271/3, 271/4, 271/5, 271/7, 271/9, 273/1, 999, В. Быкулуй, 2 – с 13:00 до 17:00.

ул. Гр. Ботаника, 3, 999, Салкымилор, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 24/1, 24/2, 24/3 – с 9:00 до 13:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия, 122/1, И. Караджале, 19-21, 21/1, 20-24, 999, Салкуца, 7-31, 10-12, 18-28, Сучава, 112, В. Строеску, 12/1, 16A, Вишинилор, 18-36, 21-39 – с 9:20 до 19:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 5/4, 7-9, 10, 10A, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 14/1, 14/2, 999 – с 9:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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