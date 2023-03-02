Узнайте, в каких столичных секторах не будет электричества 2 марта

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что сегодня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Албица, 4-40, 11-17, Четиний, 1-5, 23, Косашилор, 6, 7, Дечембриштилор, 1-3, 2-54, 39-49, И. Чорба, 1-7, 2, Ю. Бабей, 1, 2, 7a, 8, Мунчешть, 167-261, 352-402, 999, П. Горе, 4-16, 7-15, Пэдурий, 1-5, пер. Пэдурий, 14A, Подул де Флорь, 2-12, Пригорень, 22, 22a, С. Мурафа, 1-21, 31-43, 4-22, 32-42, Шт. Чобану, 3-21, 33-47, 4-6, 12-22, 32-46, пер. 1 Шт. Чобану, 3-9, 4, пер. 2 Шт. Чобану, 4, Шт. Холбан, 1-15, 2-16, Цикау, 2-8, В. Быкулуй, 30, В. Тулник, 1 – с 13:00 до 17:00.

ул. Четиний, 1-5, Дечембриштилор, 2V, Мунчешть, 167-221, 352-382, 999, В. Быкулуй, 30 – с 09:20 до 17:20.

ул. Буребиста, 17 – с 09:20 до 16:50.

Сектор Центр:

ул. Г. Асаки, 49B – с 09:30 до 17:00.

ул. А. Бернардацци, 65 – с 09:30 до 17:30.

ул. Яловень, 80A, 96/3, 98/1, 98/2, 98/3, 100A, 100B, 100/1, 100/3 – с 09:00 до 13:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. чел Бэтрын, 20/2, 20/6, 22/1, 22/2, 24, 24/1, 24/6, 26/1, 26/4, 26/5, Н. М.-Спэтару, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/11 – с 13:30 до 17:00.

ул. Дж. Латина, 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3/5, 3/6, 5, 5A, 5B, 5V, 5/1, 5/3, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 10, M. Садовяну, 1/1, 2, 2A, 2/2, 2/4, 2/5, 999 – с 09:10 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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