Узнайте, в каких секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в четверг, 5 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

шос. Мунчешть 803, 807 – с 10:10 до 15:00. ул. Четатя Килия 43, Н. Титулеску 43, 43/1, 43/2, 47, 47A, 47/2, 47/3, 49, 49/1, 49/2, 53, 53A, 53/1, 53/2, 53/3, 55 – с 08:45 до 16:00. ул. Трандафирилор 31/1, 31/4, 31/5 – с 09:00 до 13:00. ул. Трандафирилор 31/5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Е. Кока 24-30, 45-57, И. Крянгэ 10-20, 999, 9003, И. Некулче 7, 11, Лиссабон 2/2, 2/3 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Ясско-Кишинёвской операции 18, 28 – с 09:35 до 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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