Узнайте, в каких секторах запланированы отключения света в пятницу

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 23 июня будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 58 – с 09:30 до 13:50.

Сектор Центр:

ул. Балтаг, 1-39, 2-30, Буджакулуй, 1-19, 2-10, шоссе Хынчешть, 73, 86, 94, Сихаструлуй, 7, Вл. Аурел, 1 – с 09:20 до 17:20;

ул. 31 Августа, 58-66, 63, 83-87, Армянская, 33-35, 40-42, 43-45, 999, 9999, Букурешть, 999, В. Александри, 56-70, 71, 99-105, 999, В. Микле, 5 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

Московский пр-т, 11, 11/5, M. Костин, 5/1, 7, 7B – с 09:00 до 17:00.

ул. В. Бадиу, 70, Кэлушарь, 10-48, 15-17, 35-41, 65, Конструкторилор, 8-86, 35-147, Монтанэ, 10-34, 11-23, Подгоренилор, 75-85, Поштей, 35-53, 78-100, пер. Поштей, 14, 8 Марта, 37-115, 38-120 – с 13:00 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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