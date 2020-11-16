Узнайте, в каких секторах запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в понедельник, 16 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Александру Негру-Водэ 107-117, 164-210, 9999, Буребиста 113, 172, Друмул Бачоулуй 171, 279-331, 180-188, 666, 999, Гренобле 136, 176, 279, 303A, 311, 325 – с 09.20 до 17.30.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу 30, 30A, 32, 32A, 34, 34/1, 34/2, 34/4, 36, 42P – с 11.00 до 17.00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 74/2, 76/5, 76/6, 78/3, 78/4, 80/2, 80/3, Крамей 3, 3A, 7, 9, 11, 3 пер. Крамей 3, И. Заикин 24-46, 54-60, 51, 9001, Моара Рошие 23-49, 26-30, Мовила луй Бурчел 39/1, 49 – с 09.00 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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