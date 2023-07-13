Узнайте, в каких секторах в четверг запланированы отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что 13 июля будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Дачия, 80/3 – с 09:30 до 16:30.

Сектор Буюканы:

ул. В. Лупу, 48A, D, 46/1, 46/3, 48/4 – с 14:30 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Тр. Балтэ, 1-15, Чокырлией, 2-4, 13-33, 9999, пер. 1 Чокырлией, 12/2, Др. Виилор, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38D, Пьетрарилор, 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 – с 09:00 до 13:00.

ул. 31 Августа, 78, A. Пушкина, 21, ПВНС, 1, 999, Штефана чел Маре, 999, 9999 – с 10:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Волунтарилор, 15 (нежилой сектор) – с 13:00 до 17:00.

ул. А. Руссо, 59/1, 61, 61/2, 61/3, 63, 63/1, 63/2, 65, 9999, M. чел Бэтрын, 1-5, 999 – с 11:00 до 14:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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