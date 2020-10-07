Узнайте, в каких секторах столицы сегодня не будет света

Поставщик услуги сообщает, что в среду, 7 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:
Сектор Буюканы:
ул. Алба-Юлия 75, 75/1, 75/2, 75/7, 75/18, 75/23 – с 09:00 до 17:00.
ул. Кодрилор 999 – с 09:00 до 17:00.
Сектор Чеканы:
ул. Мирча чел Бэтрын 22/1 – с 09:00 до 13:00.
Сектор Рышкановка:
пер. Студенцилор 2/2, подъезд 3 – с 09:30 до 18:00.
ул. Алеку Руссо 61/6 – с 13:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.
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