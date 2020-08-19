Узнайте, в каких секторах Кишинёва не будет света в среду

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Поставщик услуги сообщает, что в среду, 19 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Индепенденцей 12, 12/1, 14/1 – с 09:00 до 17:00. бул. Дачия 28/3, Куза-Водэ 18, 18/1, 20, 20/1, 20/2, 20/5, 20J, 999, Траян 3, 3/1, 5, 5/3, 7/1, 7/2, 999 – с 08:45 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 31-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:05 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 23-79, 40-46, 56-62, 78, 80, 94, Л. Ребряну 22-38, 31-125, Мовилень 1-51, 2-32, Сф. Параскива 9-27, 22, Узинелор 64-66, 78, 84, 162, 69-135, 999 – с 13:05 до 16:05. ул. П. Ыналт 20/2, 20/1 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Г. Выртосу 9, Ипотешть 22, 37, 45, Меморией 1-35, 2-56, Мирчешть 999, 9999, Ф. Лупашку 2, 5-11, Замолксе 11,16 – с 09:10 до 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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