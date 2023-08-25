Узнайте, сколько будут стоить основные валюты в конце недели

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Национальный банк Молдовы установил значения основных валют в стране на 25-27 августа.

Доллар не изменится. Его стоимость составит 17 леев 85 банов.

Евро прибавит 7 банов и будет стоить 19 леев 37 банов.

Стоимость украинской гривны составит 48 банов. Плюс 2 бана у румынского лея – он будет стоить 3 лея 92 бана. Цена российского рубля составит 18 банов.

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