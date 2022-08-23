Узнайте, по каким столичным адресам в среду запланированы отключения воды

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Сообщение для потребителей от поставщика услуги.

Так, 24 августа с 09:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам: ул. Л. Качински, 2-6 (в том числе с дробью), Академией, 7-11 (в том числе с дробью), шоссе Хынчешть, 62A, 62/3, Келтуялэ, 7-11 (в том числе с дробью), Др. Виилор, 26 (в том числе с дробью).

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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