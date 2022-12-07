Узнайте, по каким столичным адресам запланированы отключения воды в четверг

Узнайте, по каким столичным адресам запланированы отключения воды в четверг

Информация для потребителей от АО “Apă-Canal Chişinău”.

8 декабря с 09:00 до 18:00 без воды останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

– ул. В. Трандафирилор, 2-24, 1-15; 31 Августа, 2-20, 1-13; Мелестиу; Василенко; Думбрэвий; Заим; Гырлей; Милешть; Кристешть; ул. и пер. Хрушка; ул. и пер. Кауказ; ул. и пер. Одесса.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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